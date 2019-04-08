Число пострадавших в результате стрельбы в окрестностях Чикаго возросло до шести

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее шести человек пострадали в результате стрельбы неподалеку от Чикаго. Как сообщает агентство AP , ранее речь шла о пяти пострадавших.

По информации агентства, инцидент произошел во время семейного праздника в Уэст Инглвуде в окрестностях Чикаго. Согласно уточненным данным, пострадали шестеро, в том числе двое детей, жизни которых ничего не угрожает. Одна из раненых женщин находится в критическом состоянии.

Личность стрелявшего еще не установлена. По информации полиции, стрельба могла быть связана с конфликтом между враждующими преступными группировками.-0-