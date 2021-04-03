Число пострадавших в железнодорожной катастрофе на Тайване возросло до 186

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате железнодорожной катастрофы на Тайване увеличилось до 186, 51 человек погиб. Такие данные сообщает ТАСС со ссылкой на центральное информационное агентство Тайваня.

Ранее сообщалось о 146 пострадавших в результате инцидента. В числе погибших - один гражданин Франции и двое американцев, еще четыре тела пока не опознаны. Среди пострадавших пассажиров есть граждане Австралии, Китая и подданные Японии, свыше 40 человек еще находятся в больнице.

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь прибыла в уезд Хуалянь, чтобы навестить пострадавших в больнице. Власти обсуждают размер компенсации семьям погибших, она может составить порядка 5,3 млн тайваньских долларов ($185 тыс.).

Восьмивагонный Taroko Express,направлявшийся из северного города Синьбэй в юго-восточный уезд Тайдун, сошел с рельсов при выезде из горного тоннеля на территории уезда Хуалянь на востоке Тайваня.

Всего в поезде находились 496 человек: 492 пассажира и четыре сотрудника железнодорожной компании - машинист, его помощник, уборщик и начальник поезда.

По предварительным данным, поезд столкнулся с грузовой инженерной машиной, не поставленной на ручной тормоз и съехавшей со склона. В результате второй и третий вагон сошли с рельсов, последующие деформировались от ударов о стены тоннеля.-0-