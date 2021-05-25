Число предприятий-банкротов в странах ЕС выросло на 5,8%

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество объявленных банкротами предприятий в странах ЕС за I квартал 2021 года выросло на 5,8% по сравнению с IV кварталом 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейское статистическое агентство Евростат.

Наибольшее увеличение числа банкротств зафиксировано за I квартал 2021 года в Румынии (72,1%), Польше (16,6%) и Испании (16,2%). Максимальное снижение количества заявлений о банкротстве в этом году наблюдалось в Латвии (42,2%), Эстонии (23,7%) и Нидерландах (20,1%).

В I квартале 2021 года количество деклараций о банкротстве увеличилось в подавляющем большинстве секторов экономики ЕС. Наиболее значительный рост был отмечен в транспортном секторе, в сфере услуг гостиничного бизнеса и питания, а также в сфере образования и социальных и культурных мероприятий. Умеренно выросло количество заявлений о банкротстве в промышленности и строительстве. Единственным исключением была сфера информации и связи, где было небольшое снижение.-0-