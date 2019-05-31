Число претендентов на пост британского премьера возросло до 12

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество претендентов на пост премьер-министра Великобритании выросло до 12 человек, сообщает ТАСС.

В гонку, наряду с главой МВД королевства Саджидом Джавидом, заместителем министра по делам регионов и местного самоуправления Китом Малтхаусом и парламентским замминистра по делам Brexit Джеймсом Клеверли, включился британский депутат Марк Харпер, который ранее был заместителем министра финансов Соединенного Королевства. Он заявил, что готов предложить партии свежие идеи и не исключает возможности попросить у ЕС новую отсрочку Brexit в случае необходимости. Для целого ряда других претендентов на пост лидера тори такая позиция является неприемлемой.

Ранее о намерении участвовать в выборах на пост премьер-министра объявили экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув.

Как сообщалось, 24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.-0-