Число привившихся от коронавируса в мире превысило число инфицированных

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число людей, сделавших прививку от коронавируса, превысило число инфицированных в мире с начала пандемии. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"В глобальном плане число прививок превысило число инфицированных, о которых поступили сообщения, - сказал глава ВОЗ. - С одной стороны, это хорошая новость и заметное достижение за столь короткий период. Однако более чем три четверти прививок приходится всего на 10 стран".

В связи с этим Аданом Гебрейесус призвал страны, которые уже провели вакцинацию своих работников здравоохранения и пожилых людей, поделиться с другими государствами. По его словам, такой шаг представлял бы собой "лучший способ защитить свое население".

"Чем больше времени потребуется для вакцинации тех, кто подвергается повсеместно наибольшему риску, тем больше возможностей мы предоставим вирусу COVID-19 мутировать и избегать воздействия вакцин", - сказал гендиректор ВОЗ и напомнил, что почти в 130 государствах мира, в которых проживают 2,5 млрд человек, еще не сделано ни одной прививки от коронавируса.

Вместе с тем правительство Швейцарии сообщило о том, что Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic получило 63 уведомления о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса. Большинство таких уведомлений (37, или 59%) расцениваются как "несерьезные". Это, в частности, головная боль, болевые ощущения в месте прививки, повышение температуры и озноб.

К "серьезным" специалисты отнесли остальные 26 случаев (41%), среди которых - трудности с дыханием, аллергические реакции и боли в суставах, а также шесть случаев смерти вакцинированных. Во всех случаях с летальным исходом речь идет о людях в возрасте от 85 до 92 лет, "которые уже имели патологии до вакцинации". Среди таких патологий Swissmedic называет сердечно-сосудистые заболевания и болезни дыхательных путей. Подчеркивается, что, "несмотря на совпадение по времени, на настоящий момент ничто конкретно не указывает на то, что причиной смерти послужила вакцинация". В этой связи Swissmedic пока не намерено что-либо менять в своей оценке профиля риска и пользы вакцин от COVID-19.-0-