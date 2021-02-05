Число привившихся от коронавируса в мире превысило число инфицированных

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 5 февраля 2021
Минск Облачно с прояснениями -10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:03 Эйсмонт: в Беларуси надо ввести уголовное преследование за призывы к санкциям в отношении страны Общество
23:01 Гигин: диалоговые площадки надо закрепить в политической системе Беларуси Общество
22:28 Беларусь достигла государственной зрелости и умеет принимать самостоятельные решения - Жук Общество
22:27 Запад почему-то присвоил себе право диктовать свою волю всему миру - политолог Общество
22:24 Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Витязю" в матче чемпионата КХЛ Спорт
22:16 На нефтезаводе в Уфе произошел пожар В мире
22:03 Разрешение на проведение ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 выдано четырем частным лабораториям Общество
21:58 Экономике США потребуется 10 лет на восстановление полной занятости населения - Байден В мире
21:48 Главным тренером ХК "Юность-Минск" назначен Евгений Есаулов Спорт
21:45 Исаченко: в работе с обращениями граждан важно более активно использовать соцсети Общество
21:32 Число привившихся от коронавируса в мире превысило число инфицированных В мире
21:06 В Гомеле вынесли приговор администратору деструктивного Telegram-канала Происшествия
20:52 Все насосы первого энергоблока БелАЭС работают в штатном режиме - Минэнерго Экономика
20:37 В Британии менее 1% пациентов сообщили о побочных эффектах после вакцинации В мире
20:30 ГАИ в выходные усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах Общество
20:29 Более 1 тыс. саженцев высадила молодежь Гомельской области в 2020 году Регионы
20:19 Футболисты "Шахтера" обыграли "Пюник" на сборе в ОАЭ Спорт
20:07 Торжественный пуск природного газа состоялся в деревне Ског Сенненского района Регионы
19:53 Многодетные семьи Витебской области рассказали о своих предложениях к ВНС Регионы
19:44 Выставку "Подношение С.Ю.Жуковскому" презентовали в Бресте Культура
19:27 Макей обсудил с послом России взаимодействие в рамках интеграционных объединений Политика
19:23 Прокопцов: мы должны открывать имена талантливых белорусских художников Культура
19:02 Александр Вольфович простился со знаменем Минобороны Общество
19:02 "Беллегпром" в 2020 году поставил продукцию в 52 страны мира Экономика
18:45 Футболисты "Слуцка" победили "Неман" на турнире в Жодино Спорт
18:34 В Новополоцке по горячим следам раскрыто разбойное нападение на женщину Происшествия
18:26 Кочанова обсудила с активом Молодежного парламента и БРСМ их деятельность и перспективы Общество
18:25 Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета Регионы
18:04 Молодежный союз должен быть модератором идей и новатором в жизни современного поколения - Привалов Регионы
17:52 Министры в феврале проведут приемы граждан в регионах Общество
Все новости
Все новости
В мире
05 февраля 2021, 21:32

Число привившихся от коронавируса в мире превысило число инфицированных

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Разрешение на проведение ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 выдано четырем частным лабораториям
В Британии менее 1% пациентов сообщили о побочных эффектах после вакцинации

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число людей, сделавших прививку от коронавируса, превысило число инфицированных в мире с начала пандемии. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"В глобальном плане число прививок превысило число инфицированных, о которых поступили сообщения, - сказал глава ВОЗ. - С одной стороны, это хорошая новость и заметное достижение за столь короткий период. Однако более чем три четверти прививок приходится всего на 10 стран".

В связи с этим Аданом Гебрейесус призвал страны, которые уже провели вакцинацию своих работников здравоохранения и пожилых людей, поделиться с другими государствами. По его словам, такой шаг представлял бы собой "лучший способ защитить свое население".

"Чем больше времени потребуется для вакцинации тех, кто подвергается повсеместно наибольшему риску, тем больше возможностей мы предоставим вирусу COVID-19 мутировать и избегать воздействия вакцин", - сказал гендиректор ВОЗ и напомнил, что почти в 130 государствах мира, в которых проживают 2,5 млрд человек, еще не сделано ни одной прививки от коронавируса.

Вместе с тем правительство Швейцарии сообщило о том, что Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic получило 63 уведомления о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса. Большинство таких уведомлений (37, или 59%) расцениваются как "несерьезные". Это, в частности, головная боль, болевые ощущения в месте прививки, повышение температуры и озноб.

К "серьезным" специалисты отнесли остальные 26 случаев (41%), среди которых - трудности с дыханием, аллергические реакции и боли в суставах, а также шесть случаев смерти вакцинированных. Во всех случаях с летальным исходом речь идет о людях в возрасте от 85 до 92 лет, "которые уже имели патологии до вакцинации". Среди таких патологий Swissmedic называет сердечно-сосудистые заболевания и болезни дыхательных путей. Подчеркивается, что, "несмотря на совпадение по времени, на настоящий момент ничто конкретно не указывает на то, что причиной смерти послужила вакцинация". В этой связи Swissmedic пока не намерено что-либо менять в своей оценке профиля риска и пользы вакцин от COVID-19.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вакцинация вирус ВОЗ
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива На нефтезаводе в Уфе произошел пожар
Джозеф Байден. Фото AP Экономике США потребуется 10 лет на восстановление полной занятости населения - Байден
Фото Reuters В Британии менее 1% пациентов сообщили о побочных эффектах после вакцинации
Фото lrt.lt Представители бизнеса Литвы провели акции протеста
Фото из архива Россия выслала трех европейских дипломатов за участие в акциях
Виталий Альшанский. Фото ТАСС Умер актер из "Бригады" и "Полицейского с Рублевки" Виталий Альшанский
Главное
Во время церемонии Лукашенко: стране нужны прорывные инновационные технологии
Беларусь выступает за ускорение реализации цифровых проектов в ЕАЭС - Головченко
Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета
Продбезопасность и наращивание экспорта - определены направления развития аграрного бизнеса
Топ-новости
Лукашенко: послевыборные события показали, что нам надо серьезнее относиться к молодежи
Лукашенко: ковид лечить надо, не забывая о лечении и других заболеваний
Кочанова обсудила с активом Молодежного парламента и БРСМ их деятельность и перспективы
Все насосы первого энергоблока БелАЭС работают в штатном режиме - Минэнерго
Экспорт ПВТ в 2020 году превысил $2,5 млрд - Головченко
Беларусь достигла государственной зрелости и умеет принимать самостоятельные решения - Жук
До -22°С ожидается в Беларуси 6 февраля
Разрешение на проведение ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 выдано четырем частным лабораториям
Исаченко: в работе с обращениями граждан важно более активно использовать соцсети
ГАИ в выходные усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах
Сокращение админпроцедур и ускорение прохождения границы - как будет развиваться таможенная служба
Министры в феврале проведут приемы граждан в регионах
КГК предупреждает граждан о росте числа случаев телефонного мошенничества
ГАИ призывает водителей отказаться от дальних поездок в сильный мороз
ОДКБ разработала план подготовки сил коллективной безопасности на 2022 год
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.