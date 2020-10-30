Число раненых при землетрясении в Турции превысило 200 человек

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции шесть человек погибли, 202 ранены, сообщает турецкий телеканал NTV.
Землетрясение в Эгейском море привело к разрушению десятков домов в провинции Измир. На месте обрушений ведутся поисково-спасательные операции. Из-под обломков удалось спасти более 70 человек.
Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. Землетрясение вызвало цунами, в турецком Сеферихисаре (Измир) затоплены улицы.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано 30 октября в Эгейском море у побережья Греции и Турции. Эпицентр стихии находился в 13 км к юго-востоку от греческого населенного пункта Неон-Карловаси (6,7 тыс. жителей) и в 62 км к юго-западу от турецкого Карабаглара, где проживают около 458 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Позже сейсмологи оценили максимальную мощность подземных толчков в 7 баллов.-0-