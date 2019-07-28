Число раненых в результате взрыва в Кабуле возросло до 13

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 13, по меньше мере один человек погиб, сообщает телеканал
Ранее сообщалось о шести пострадавших. Телеканал приводит подробности инцидента со ссылкой на свои источники. Взрыв произошел около 16.40 по местному времени при атаке на офис политического движения, которое возглавляет кандидат на пост вице-президента Амрулла Салех. Нападавших было четверо.
Министерство внутренних дел подтвердило, что политик остался невредим и был эвакуирован.-0-
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