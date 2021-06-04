Число родившихся в Японии достигло рекордно низкого уровня в 2020 году

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число родившихся в Японии в 2020 году упало до рекордно низкого уровня на фоне пандемии, при этом коэффициент рождаемости в стране продолжал снижаться. Такие данные представлены в обнародованном сегодня отчете правительства, сообщает агентство Синьхуа.

Число детей, родившихся в прошлом году, составило 840 832, что на 24 407 меньше по сравнению с годом ранее. Этот показатель впервые в истории страны опустился ниже отметки в 900 тыс. Это также самый низкий уровень рождаемости с 1899 года, когда Министерство здравоохранения начало собирать сопоставимые данные.

Как отметил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, нарастающий демографический кризис в Японии может пошатнуть самые основы государства. "Сокращение численности детей - это проблема, которая может пошатнуть основы нашего общества и экономики. Ее решение является вопросом первостепенной важности", - заявил по этому поводу Кацунобу Като на брифинге для прессы. По его словам, следует устранить препятствия в обществе, мешающие рождению и воспитанию детей.

Министерство здравоохранения в свою очередь сообщило, что в 2020 году суммарный коэффициент рождаемости, то есть число детей в расчете на 1 женщину, составил 1,34, что на 0,02 меньше по сравнению с предыдущим годом.

Помимо социального кризиса на уровень рождаемости также повлияла пандемия COVID-19, негативное воздействие которой еще не полностью отражено в статистических данных ввиду продолжительности периода между рождением и зачатием. По мнению аналитиков, число родившихся может снизиться примерно до 700 тыс. по итогам 2021 года.

Между тем количество браков за отчетный период снизилось на 73 517 и составило 525 490, что является самым низким показателем за период после Второй мировой войны. При этом число разводов составило 193 251, что на 15 245 меньше по сравнению с годом ранее, следует из данных министерства.-0-