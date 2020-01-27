Число скончавшихся от пневмонии нового типа в Китае выросло до 80 человек

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус 2019-nCoV в Китае выявлен уже у 2794 человек, а число скончавшихся от пневмонии нового типа выросло до 80, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.

Отмечается, что власти КНР расширяют меры борьбы с распространением новой опасной пневмонии, которую вызывает коронавирус. С 26 января запрещена торговля дикими животными, на все животноводческие фермы наложен карантин. Кроме того, приостановили работу парки развлечений "Диснейленд" в Шанхае и Гонконге. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай, где планирует обсудить с властями и экспертами в области здравоохранения меры борьбы с распространением коронавируса.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане.-0-