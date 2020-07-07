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07 июля 2020, 21:57

Число случаев COVID-19 в мире превысило 11,5 млн

Фото Синьхуа - БЕЛТА
Фото Синьхуа - БЕЛТА
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7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 172 тыс., превысив 11,5 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

По состоянию на 7 июля в мире было зарегистрировано 11,5 млн инфицированных и 535,7 тыс. умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 172,5 тыс., число умерших увеличилось на 3,4 тыс. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 202,5 тыс. случаев заражения и 4,1 тыс. летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 5,9 млн. За сутки этот показатель вырос на 94,7 тыс. Число умерших там увеличилось на 1,7 тыс. и достигло 266,7 тыс.

В Европе насчитывается 2,8 млн заразившихся и 200,6 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18,6 тыс., количество умерших увеличилось на 413.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1,18 млн, зафиксировано 28,1 тыс. летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 16,9 тыс., умерли 536 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2,87 млн. Далее следуют Бразилия (1,6 млн), Индия (719,6 тыс.), Россия (694,2 тыс.), Перу (302,7 тыс.), Чили (298,5 тыс.), Великобритания (285,7 тыс.), Мексика (256,8 тыс.), Испания (251,7 тыс.), Иран (243 тыс.).-0-

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