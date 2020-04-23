Число случаев COVID-19 в России превысило 62 тыс.

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в России выросло за последние сутки на 4774 и сейчас составляет 62 773 человека во всех регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент выздоровел 4891 пациент, 555 человек умерли, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Новые 1959 случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в Москве, всего в российской столице на данный момент 33 940 заразившихся.

Отмечается, что у 2282 (47,8%) выявленных в России за сутки пациентов с коронавирусом нет симптомов.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 2,6 млн, с момента вспышки скончались свыше 180 тыс. человек.-0-