Число случаев COVID-19 в США к февралю 2021 года может удвоиться - ученые

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К концу января 2021 года количество случаев заражения коронавирусом в США может увеличиться почти вдвое, если власти не будут принимать дополнительные меры по ужесточению эпидемиологического контроля. К таким выводам пришли ученые, статью с результатами подсчетов которых опубликовал научный журнал Scientific Reports, сообщает ТАСС.

"Наши расчеты показывают, что даже небольшое усиление мер социального дистанцирования в США очень сильно повлияет на общее количество случаев заражений COVID-19 в ближайшие три месяца. Даже если карантинные меры удастся реализовать лишь наполовину и вернуться к тем подходам по борьбе с эпидемией, которые соблюдались в августе, количество заражений можно снизить на 5 млн", - считает один из авторов статьи профессор Вашингтонского университета в Сент-Луисе Рафаэль Томадсен.

США занимают первое место в мире как по числу зараженных, так и по количеству смертей от COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в стране коронавирусом нового типа заразилось более 12 млн человек, почти 257 тыс. инфицированных умерли. Летом скорость распространения инфекции несколько снизилась, однако осенью она опять начала расти, на минувших выходных достигнув отметки в 175 тыс. заразившихся за день.

Томадсен и его коллеги детально просчитали, как будет развиваться ситуация в США в ближайшие три месяца. Эти расчеты ученые проводили по четырем разным сценариям, начиная с полного отказа от всех карантинных мер до возврата к апрельской ситуации.

Для этого эпидемиологи создали специальную математическую модель, которая учитывала демографию США и социальные связи между жителями, а также характерные особенности распространения COVID-19, в том числе его способность передаваться больными без видимых симптомов. По словам Томадсена, этот подход уже успешно использовали для предсказания того, как вирус распространялся летом по территории США, в том числе и после частичного ослабления мер в ряде штатов.

Новые расчеты американских ученых показывают, что при текущем уровне соблюдения мер социального дистанцирования число зараженных в США к концу января 2021 года может вырасти почти вдвое, достигнув отметки в 20 млн человек. При полной отмене всех ограничений это число вырастет на дополнительные 5 млн, тогда как возвращение к летним методам борьбы с эпидемией уменьшило бы их на столько же.

Как подчеркивают ученые, эти значения опираются на предположение, что врачи фиксируют лишь каждый десятый случай заражения. Если в ближайшие недели и месяцы этот показатель повысится, при неполном соблюдении мер социального дистанцирования число подтвержденных случаев COVID-19 значительно вырастет во всех случаях.

Расчеты профессора Томадсена и его коллег показывают, что возврат к апрельским стратегиям борьбы с коронавирусом позволил бы достаточно быстро, еще до нового года, резко замедлить распространение вируса и стабилизировать ситуацию. Как надеются ученые, эта идея привлечет внимание как нынешней, так и следующей администрации Белого дома и поможет США избежать резкого увеличения числа жертв COVID-19 в начале следующего года.-0-