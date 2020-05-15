Число случаев коронавируса в мире превысило 4,4 млн

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания коронавирусом. Такие данные приводит американский Университет Хопкинса, сообщает БЕЛТА.

Наибольшее число случаев зафиксировано в США - более 1,4 млн. Далее идут Россия (более 252,2 тыс.), Великобритания (234,4 тыс.), Испания (229,5 тыс.) и Италия (223 тыс.).

Жертвами COVID-19 стали более 302 тыс. человек. Почти 85,9 тыс. людей умерли в США, 33,7 тыс. - в Великобритании, 31,4 тыс. - в Италии, 27,4 тыс. - во Франции, 27,3 тыс. - в Испании.

В Китае, где началась вспышка коронавируса, число заболевших за сутки впервые с января составило меньше 100, смертельных случаев не зафиксировано, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. В целом там выздоровели более 94% заболевших.-0-