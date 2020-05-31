Число случаев коронавируса в мире превысило 6 млн

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось за сутки более чем на 130 тыс. и превысило 6 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Количество летальных исходов за сутки возросло более чем на 4,2 тыс., выздоровели 71 тыс. человек. Всего с начала пандемии выздоровели более 2,5 млн человек, умерли 369 тыс.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, затем распространилась на большинство стран мира. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией.-0-