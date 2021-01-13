Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 90 млн

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 90 миллионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 13 января данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Согласно приведенной на сайте ВОЗ информации, 13 января поступили сведения о 90 054 813 инфицированных и 1 945 610 умерших. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные данные о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 22 428 591. Далее следуют Индия (10 495 147), Бразилия (8 131 612), Россия (3 448 203), Великобритания (3 118 522), Франция (2 740 656), Италия (2 289 021), Испания (2 111 782), Германия (1 933 826), Колумбия (1 801 903), Аргентина (1 730 921) и Мексика (1 541 633).-0-