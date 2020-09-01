Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 1 млн

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4729, общее количество инфицированных достигло 1 000 048. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время в РФ коронавирусом болеют 167 044 человека.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось за сутки на 123, всего умерли 17 299 зараженных. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,73% от всех заразившихся по стране.

Количество вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в РФ за сутки на 6318, всего выздоровели 815 705 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,5% от общего числа заразившихся.

По данным Университета Джона Хопкинса (США), общее число инфицированных COVID-19 в мире превысило 25,6 млн, с момента вспышки скончались 860 тыс. человек. Больше всего инфицированных в США (6,2 млн), Бразилии (3,9 млн) и Индии (3,7 млн).-0-