Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 500 тыс.

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в РФ составило 8779, общее число заразившихся достигло 502436. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 174, до 6532. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся COVID-19 в России.

Количество выписанных за сутки пациентов - 8367, всего выздоровели 261150. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших составило 52% от общего числа случаев коронавируса в России.

Количество зараженных COVID-19 в мире, согласно последним данным Reuters, превысило 7,37 млн. С момента вспышки скончались 415 тыс. человек. На первом месте по числу зараженных в мире находятся США (свыше 2 млн), на втором - Бразилия (772 тыс.), на третьем - Россия (502 тыс.).-0-