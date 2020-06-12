Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 511 тыс.

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 987, общее количество заразившихся достигло 511 423, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 183 и составляет 6 715. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России.

Число вылечившихся за сутки пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 220, общее число выздоровевших достигло 269 370 человек. Согласно данным штаба, число выздоровевших составило около 53% от общего количества заразившихся в РФ.

Общее число зараженных COVID-19 в мире, по данным Reuters, превысило 7,5 млн, с момента вспышки скончались 420 тыс. человек. На первом месте в мире по числу зараженных находятся США (свыше 2 млн), на втором - Бразилия (802 тыс.), на третьем - Россия (511 тыс.). По количеству летальных исходов среди пациентов с COVID-19 первое место в мире занимают США (113 тыс.), на втором месте - Великобритания (41 тыс.), на третьем - Бразилия (40 тыс.).-0-