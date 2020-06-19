Число случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 7972

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 7972 до 569 063, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, третий день подряд количество выявленных случаев в России не превышает 8 тыс.

Число умерших из-за коронавируса пациентов за сутки составило 181, всего от инфекции в РФ умер 7841 человек. Общее число умерших составляет 1,38% от всех заразившихся в стране, отметили в оперативном штабе.

Число вылечившихся за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 10 443, общее количество выздоровевших достигло 324 406. Согласно данным оперативного штаба, число выздоровевших достигло 57% от общего количества заразившихся в РФ.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире возросло до 8,49 млн, с момента вспышки скончались 452 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (2,2 млн), на втором месте Бразилия (978 тыс.), на третьем - Россия (569 тыс.).-0-