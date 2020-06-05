Число случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 8726

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8726 до 449 834. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 8057 человек, общее число выздоровевших в РФ достигло 212 680. Согласно данным штаба, число выздоровевших составляет 47,3% от общего количества случаев заражения коронавирусом в РФ.

За сутки в России умерли от инфекции 144 человека, всего скончались 5528.

В Москве зафиксировано 1855 случаев заражения коронавирусом, число новых инфицированных в российской столице три дня не превышает 2 тыс.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире возросло до 6,43 млн, с момента вспышки скончались 383 тыс. человек.-0-