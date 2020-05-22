Число случаев заражения COVID-19 в России выросло на 8 894 за сутки

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в России выросло за сутки на 8 894, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Уже неделю рост количества инфицированных в РФ не превышает 10 тыс. в день.

Общее число выявленных в России случаев COVID-19 достигло 326 448. Доля выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигла 30,6% от общего числа заразившихся. Всего на данный момент в РФ выписаны 99 825 человек. Согласно данным штаба, за сутки выписали 7 144 человека.

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции возросло в России за сутки на 150, до 3 249. Это самое большое число смертей за сутки с начала вспышки коронавируса в стране. Условный уровень смертности из-за COVID-19 в России вновь вырос и достиг 1%, следует из подсчетов ТАСС. Выше он был только 30 апреля и 1 мая.

Новые 2 988 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в российской столице 158 207 заразившихся.-0-