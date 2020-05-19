Число случаев заражения COVID-19 в России за сутки выросло на 9263

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 9263, суточный рост уже четыре дня подряд не превышает 10 тыс. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время в РФ 299 941 заразившийся во всех регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Рекордное число пациентов с коронавирусом выздоровело за сутки в России - 5921, всего в стране вылечились уже 76 130 человек. По подсчетам ТАСС, доля уже выздоровевших достигла 25,4%. Таким образом, в России выписалась четверть пациентов после коронавируса.
За сутки из-за коронавируса умерли еще 115 человек, сообщили в штабе. Общее число жертв составило 2837.
Новые 3545 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в российской столице 149 607 инфицированных. Доля уже выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве превысила 21%, за сутки выписаны 2583 человека, а всего - 31 496.
Всего в мире, по последним данным, подтверждено 4,81 млн случаев COVID-19. С момента вспышки 319 тыс. человек скончались, 1,79 млн выздоровели.-0-