Число случаев заражения и смерти от COVID-19 в мире за неделю снизилось на 4%

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5,5 млн случаев заражения коронавирусом и более 90 тыс. летальных исходов зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость и смертность снизились на 4%, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

При этом ВОЗ в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене отметила, что и заболеваемость, и смертность остаются, несмотря на некоторое снижение, на очень высоком уровне.

С 3 по 9 мая в мире было зафиксировано 5 517 602 заразившихся и 90 242 летальных исхода.

Заболеваемость выросла в регионе Юго-Восточной Азии (на 6%), к которому ВОЗ относит также Индию, тогда как в Европе число новых случаев инфицирования снизилось на 23%, Восточном Средиземноморье - на 13%, Африке - на 5%, Северной и Южной Америке - на 4%. Смертность существенно выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (34%) и Юго-Восточной Азии (на 15%), но сократилась в Европе (на 18%), Восточном Средиземноморье (на 13%), Северной и Южной Америке (на 4%), а также в Африке (на 3%).

Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен с 4 мая еще в семи странах, а их общее число достигло 149. До 102 государств с 97 расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого изначально было зафиксировано в Бразилии и Японии, на данный момент циркулирует в 60 странах, что на четыре больше, чем неделей раньше.

ВОЗ впервые квалифицировала в нынешнем эпидемиологическом бюллетене обнаруженный в Индии в октябре 2020 года штамм B.1.617 как "вариант, вызывающий обеспокоенность". До сих пор организация относила его к категории "вариантов, вызывающих интерес". Ученые обнаружили у B.1.617 три подвида, отличающихся небольшим числом "потенциально значимых мутаций". Потенциальное воздействие разновидности коронавируса B.1.617 на эффективность вакцин и лечебных средств эксперты охарактеризовали как "неопределенное". То же самое они говорят о степени риска повторного инфицирования COVID-19. За пределами Индии подвиды B.1.617 шире всего присутствуют в Великобритании.-0-