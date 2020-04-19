19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,3 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.

Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Соединенных Штатах Америки - более 735,2 тыс., Испании - более 194,4 тыс., Италии - 179,5 тыс., Франции - 152,9 тыс. и Германии - 143,7 тыс.

Число жертв превысило 160,9 тыс. Больше всего людей погибло в Италии (23,2 тыс.), Испании (20,6 тыс.), Франции (19,3 тыс.).

Всемирная организация здравоохранения на своей карте распространения COVID-19 пока приводит данные только на 18 апреля - 2,16 млн подтвержденных случаев COVID-19, в том числе почти 146,2 тыс. смертей.

В Китае, где первой была зарегистрирована вспышка коронавируса, за сутки 16 новых зараженных, летальных случаев не зафиксировано, сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.-0-