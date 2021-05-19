Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 19 мая 2021
Минск Сплошная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:16 Число погибших из-за циклона "Тауктае" в Индии возросло до 38 В мире
08:02 В школе Новокузнецка распылили неизвестное вещество - 11 детей госпитализированы В мире
07:50 Выставка интерьерных кукол ручной работы откроется в витебской ратуше Афиша
07:38 Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю снизилось на 12% В мире
07:24 Экскурсия по подземелью, квест и городские легенды - какой будет Ночь музеев в Пинске Афиша
07:15 Дорожную разметку сегодня будут наносить на пяти участках в Минске Регионы
07:10 Более 30 команд сразятся в финале областного первенства по робототехнике в Витебске Регионы
07:02 Мобильные датчики контроля скорости работают в 11 местах Минска Регионы
07:00 Картина дня: заседание Совета безопасности, итоги I квартала и форум "Здравоохранение Беларуси" Общество
00:35 За сутки в Великобритании зафиксировали 2412 случаев коронавируса В мире
00:09 Площадь перед Нотр-Дамом закрыли из‑за загрязнения воздуха свинцом В мире
18.05.21
18.05.21 23:33 В Англии продают дом Агаты Кристи В мире
18.05.21 22:59 В Саудовской Аравии с 1 августа запретят посещать госучреждения без прививки от COVID-19 В мире
18.05.21 22:20 Умер Чарльз Гродин, снимавшийся в "Бетховене" и "Успеть до полуночи" В мире
18.05.21 21:47 В мире за сутки выявили более 515 тыс. заразившихся COVID-19 В мире
18.05.21 21:43 "Борисов-900" и БЧ победили на старте 1/4 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
18.05.21 21:38 УНИКС выиграл у "Локомотива-Кубани" в 1/2 финала Единой лиги ВТБ Спорт
18.05.21 21:30 В Беларуси планируют открыть еще 9 расчетно-информационных центров газоснабжающих организаций Общество
18.05.21 21:19 В Минске в ночь на 19 мая дорожную разметку будут наносить на 10 участках Регионы
18.05.21 21:10 "Цмокi-Мiнск" сравняли счет в финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу Спорт
18.05.21 21:02 Белорус Виктор Стаселович занял шестое место на ЧЕ по плаванию в Венгрии Спорт
18.05.21 20:54 Шпаковский: государство должно защищать свое информационное пространство Общество
18.05.21 20:48 Более Br7 млн дивидендов поступит в бюджет Гомельской области от акций ОАО Регионы
18.05.21 20:21 Минчанин задержан за репост информации экстремистского Telegram-канала Происшествия
18.05.21 20:05 Анастасия Шкурдай стала шестой на ЧЕ по плаванию на 100 м баттерфляем Спорт
18.05.21 19:59 В белорусских лесхозах будут проводить встречи с общественностью Общество
18.05.21 19:45 Большинство обращений в Администрацию Президента касается вопросов жилья, ЖКХ и дорог Общество
18.05.21 19:37 Впервые стихи Якуба Коласа будут переведены на фарси Культура
18.05.21 19:29 Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Белграде Спорт
18.05.21 19:26 Илья Шиманович занял четвертое место в финале ЧЕ на дистанции 100 м брассом Спорт
Все новости
Все новости
В мире
19 мая 2021, 07:38

Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю снизилось на 12%

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
За сутки в Великобритании зафиксировали 2412 случаев коронавируса
В мире за сутки выявили более 515 тыс. заразившихся COVID-19

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4,8 млн случаев заражения коронавирусом и более 85 тыс. летальных исходов зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 12%, смертность - на 5%, сообщила в ночь на среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), информирует ТАСС.

"В глобальном плане за минувшую неделю число новых случаев COVID-19 и смертей продолжило снижаться: всего было зарегистрировано более 4,8 млн заразившихся и чуть менее 86 тыс. умерших, что соответственно на 12% и на 5% меньше по сравнению с предшествующей неделей", - отметила ВОЗ в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

По данным на 16 мая, всего насчитывалось 162 184 263 случая инфицирования и 3 364 446 случаев смерти пациентов.

Отмечается, что заболеваемость выросла на минувшей неделе только в Западно-Тихоокеанском регионе (на 4%). В Европе число новых случаев инфицирования снизилось на 26%, Восточном Средиземноморье - на 22%, Юго-Восточной Азии - на 12%, Африке - на 4%, Северной и Южной Америке - на 3%.

Смертность выросла в Юго-Восточной Азии (на 7%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 4%), однако сократилась в Европе (на 16%), Восточном Средиземноморье (на 16%), Африке (на 9%), Северной и Южной Америке (на 7%).

В Европе за семь дней заразились более 684 тыс. человек и умерли свыше 16 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,2 млн новых случаев инфицирования и более 31 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили свыше 2,5 млн заразившихся, умерли более 30 тыс. человек.

В Индии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 2,3 млн. Далее следуют Бразилия (более 437 тыс. новых случаев), США (свыше 235 тыс.), Аргентина (более 151 тыс.), Колумбия (более 115 тыс.), Иран (более 99 тыс.), Франция (более 93 тыс.), Турция (более 90 тыс.), Германия (более 73 тыс.), Непал (более 61 тыс.), Россия (более 59 тыс.) и Италия (более 50 тыс.).

Сообщается, что отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса В1.1.7, обнаруженный первоначально в Великобритании, выявлен, по состоянию на 18 мая, в 143 странах, еще в восьми государствах идет проверка сведений о его наличии. Присутствие варианта В1.351, выявленного в ЮАР, подтверждено в 96 государствах, а варианта Р.1, циркулировавшего первоначально в Бразилии и Японии, - в 58 странах.

Помимо названных трех штаммов, ВОЗ в своем эпидемиологическом бюллетене относит к вариантам, вызывающим обеспокоенность, также обнаруженный в Индии в октябре 2020 года штамм B.1.617. У этой разновидности вируса SARS-CoV-2 имеется три подвида, которые присутствуют сейчас соответственно в 41 стране (подвид B.1.617.1), 48 странах (подвид B.1.617.2) и 5 странах (подвид B.1.617.3). Кроме того, в девяти государствах выявлены неустановленные подвиды B.1.617.

По данным ВОЗ, все четыре штамма, вызывающие обеспокоенность, обнаружены в Индии, США, Мексике, Великобритании, Италии, Испании, Франции, Турции и Израиле.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус ВОЗ
Новости рубрики В мире
Число погибших из-за циклона "Тауктае" в Индии возросло до 38
Фото ТАСС В школе Новокузнецка распылили неизвестное вещество - 11 детей госпитализированы
Фото Reuters За сутки в Великобритании зафиксировали 2412 случаев коронавируса
Фото ТАСС Площадь перед Нотр-Дамом закрыли из‑за загрязнения воздуха свинцом
Фото Reuters В Англии продают дом Агаты Кристи
Фото Getty Images В Саудовской Аравии с 1 августа запретят посещать госучреждения без прививки от COVID-19
Главное
Во время заседания В Беларуси повышают роль Совбеза - Лукашенко расставил акценты в резонансной теме
Лукашенко подробно раскрыл суть принятого 9 мая декрета
Головченко: финансовое состояние организаций реального сектора экономики улучшается
Самая высокая на всем пространстве СНГ ветроэнергетическая установка введена в эксплуатацию
Топ-новости
Картина дня: заседание Совета безопасности, итоги I квартала и форум "Здравоохранение Беларуси"
Лукашенко: на нашей стороне правда и подавляющее большинство людей
Большинство обращений в Администрацию Президента касается вопросов жилья, ЖКХ и дорог
Беларусь и Азербайджан обсудили военное сотрудничество
Как МТС помогает расти бизнесу: обзор самых востребованных услуг
Шпаковский: государство должно защищать свое информационное пространство
Илья Шиманович занял четвертое место в финале ЧЕ на дистанции 100 м брассом
XXVII Кирилло-Мефодиевские чтения посвящены Александру Невскому и его роли в истории
В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск ВС
Председателем комиссии спортсменов НОК Беларуси избран Александр Богданович
Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Белграде
Стартовала акция "Беларусь против табака"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1179 пациентов с COVID-19, выписаны 992
При разработке сервисов централизованной инфосистемы заложен переход к комплексному оказанию медуслуг - Пиневич
Минсельхозпрод определил порядок выплаты надбавок на продукцию населения
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.