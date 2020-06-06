Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 458 тыс.

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 855, всего в стране заразились 458 689 человек, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали COVID-19, составило 8 708 человек, общее количество выздоровевших достигло 221 388. Согласно данным штаба, число выздоровевших составляет 48,3% от общего количества инфицированных в РФ.

Число умерших из-за коронавируса в стране за прошедшие сутки возросло на 197 - до 5 725 человек. В частности, в Москве зафиксировано 58 летальных случаев, а в Санкт-Петербурге - 55, что стало максимальным показателем в городе с начала вспышки заболевания.

Условный уровень смертности в России, по подсчетам ТАСС, увеличился до 1,25%. В Москве он составил 1,48%.-0-