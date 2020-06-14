Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 528 тыс.

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8835, общее количество инфицированных достигло 528 964, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный прирост составил 1,7%, как и днем ранее.

В настоящее время в стране продолжают лечение 241 966 человек. Число уже выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 280 050. По данным штаба, вылечились около 53% всех заразившихся.

За сутки в России зарегистрировано 119 летальных исходов, всего от инфекции в стране умерли 6 948 пациентов. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся.-0-