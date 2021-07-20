Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 6 млн

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 23 770, это минимум с 6 июля. Всего COVID-19 был диагностирован у 6 006 536 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 22 218. Всего уже выздоровели 5 382 213 человек.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 89,6% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло за сутки на 784 против 719 днем ранее. Всего от инфекции умерли 149 922 человека.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,5%, следует из данных штаба.-0-