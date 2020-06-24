Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 606 тыс.

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7176, общее количество заразившихся достигло 606 881. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост замедлился до рекордно низкого 1,2%, до этого он несколько дней держался на уровне 1,3%.

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило за минувшие сутки 12 393 человека. Согласно данным, всего выписали 368 822 человека, что составляет 60,7% от общего количества заразившихся коронавирусом в РФ.-0-