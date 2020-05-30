Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 400 тыс.

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8952 до 396 575, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Таким образом, количество заразившихся в РФ увеличилось на 2,3%, а число выздоровевших возросло на 5,1% (за минувшие сутки вылечились еще 8212 человек). За все время вылечились 167 469 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 181 до 4555, сообщили в штабе.

Новые 2367 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, за сутки выписаны 3599 пациентов, у которых была диагностирована инфекция. Всего в российской столице вылечились 78 324 человека, что составляет почти 44% от всех заразившихся в городе, свидетельствуют данные штаба. Суточный рост в Москве составил 1,3%, как и днем ранее. Число выздоровевших превышает число выявленных случаев шестой день подряд. Всего в Москве 178 196 заразившихся.

В настоящее время в российской столице болеют 97 464 человека. За сутки в Москве умерли 78 человек, что является максимумом на сегодняшний день. Предыдущий антирекорд составил 76 человек.-0-