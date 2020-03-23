Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

23 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.

"В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно в европейских странах. За сутки зафиксирован 71 случай и 17 человек выздоровели, всего это 438 заболевших", - сказал он на встрече с вице-премьерами.

Михаил Мишустин отметил, что ситуация с распространением коронавируса в мире остается сложной, число случаев заражения по состоянию на 22 марта составило 376 тыс. человек.

"Я поручил Росздравнадзору совместно с регионами, начиная с завтрашнего дня, с 24 марта, представлять в правительство актуальную информацию о готовности медицинских учреждений на местах к оказанию помощи зараженным коронавирусной инфекцией, а также до 27 марта представить мне данные, сколько по всей стране в разрезе регионов в каждой конкретной медицинской организации развернуто инфекционных боксов, сколько специалистов смогут принять больных и оказать им помощь, какое оборудование там установлено", - сказал глава российского правительства.-0-