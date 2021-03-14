Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 10 083

14 марта, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 083. Общее количество инфицированных достигло 4 390 608, сообщили журналистам сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,23%.

Число выздоровевших после заражения возросло на 9 232, до 3 995 129. Уже вылечились 91% всех заразившихся в стране.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 395 против 475 днем ранее. Всего от инфекции умерли 92 090 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,1%, следует из данных штаба.

Также специалисты впервые с сентября прошлого года выявили в Москве менее 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за неделю: с 8 по 14 марта штаб сообщил о 9 999 заразившихся в городе против 11 919 неделей ранее.

За сутки число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло на 1 905, умерли 55 пациентов. Всего в столице с начала пандемии выявили уже 1 000 394 заболевших, зарегистрировано 15 764 летальных исхода.-0-