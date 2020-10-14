Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 14 231 - новый максимум

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 14 231, это максимум за всю пандемию. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, в относительном выражении прирост два дня не превышает 1,1%. Общее число заразившихся увеличилось до 1 340 409. Всего в настоящее время в РФ болеют 277 499 человек.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 7920, что стало максимальным приростом с 1 августа. Всего уже вылечились 1 039 705 пациентов. Доля выздоровевших, по данным штаба, сократилась до 77,5% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 239 до 23 205. Это немного меньше максимального значения, зафиксированного 13 октября, когда штаб сообщил о 244 смертях. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) держится на уровне 1,73%, следует из данных штаба.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 14 октября заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, жители страны следуют не всем предписаниям. По его словам, прирост заболеваемости COVID-19 составил в России за неделю около 26% в сравнении с предыдущей - с 41 до 52 случаев на 100 тысяч человек.

Общее число зараженных в мире, по данным Reuters, превысило 38 млн. Скончались 1,084 млн человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (7,834 млн), Индии (7,239 млн) и Бразилии (5,113 млн).-0-