Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 982 - новый максимум

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 982, это новый максимум с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Предыдущее максимальное значение - 15 150 случаев - было зафиксировано 16 октября. За последние четыре дня суточный прирост числа инфицированных трижды превышал отметку в 15 тыс. В общей сложности с начала вспышки коронавируса в стране заразились 1 415 316 человек, уточнили в штабе.

Число вылечившихся россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 5328, до 1 075 904. Согласно данным штаба, доля выздоровевших при этом сократилась до 76% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 179 против 185 днем ранее и достигло 24 366. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,72%, следует из данных штаба.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 40 млн, с момента вспышки скончались 1,113 млн инфицированных. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (8,179 млн), Индии (7,55 млн) и Бразилии (5,235 млн).-0-