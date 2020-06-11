Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2 млн

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 2 000 464 в ночь на 11 июня. Об этом свидетельствуют основанные на информации федеральных и местных властей подсчеты Университета Джонса Хопкинса, сообщает ТАСС.

Согласно данным на сайте исследовательской организации, с начала пандемии в США умерли 112 908 пациентов с коронавирусом, вылечились 533 504.

Самое большое число заразившихся зафиксировано в штате Нью-Йорк (380 156), затем следуют Нью-Джерси (165 364), Калифорния (139 715), Иллинойс (129 837) и Массачусетс (104 156).

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,2 млн человек, около 410 тыс. умерли.-0-