Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 2 млн

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция стала четвертой страной в мире, где с начала пандемии выявили более 2 млн случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились 55,6 млн человек, около 1,33 млн из них умерли. ВОЗ сообщила, что только за последнюю неделю на планете зарегистрировали 4 млн новых случаев заражения и почти 60 тыс. смертей.

Где число заразившихся растет быстрее всего

В США (11,36 млн заболевших) уже больше недели выявляют не менее 140 тыс. инфицированных в сутки, максимум (188 тыс.) зафиксирован 13 ноября. Всего за семь дней коронавирус подтвердили у 1 млн американцев.

В Индии (8,91 млн) число заразившихся за неделю возросло на 306 тыс. Это меньше показателей сентября.

В странах Европы зарегистрировали 1,84 млн новых случаев заражения с 8 по 15 ноября. Больше всего - в Италии (242 тыс.), Франции (203 тыс.), Великобритании (173 тыс.), Польше (169 тыс.), Германии (132 тыс.) и Испании (87 тыс.). В России, по данным властей, за неделю подтвердили почти 175 тыс. случаев заражения. Всего в стране выявлены 1,99 млн инфицированных.

Где самая высокая смертность

Больше всего умерших из-за коронавируса в США - 248,6 тыс., в том числе 1,6 тыс. за последние сутки.

В Бразилии умерли 166,7 тыс. человек, самый высокий показатель за сутки - 926 смертей - зафиксирован 12 ноября.

В Индии зарегистрировали 131 тыс. летальных исходов, но в день сейчас фиксируют менее 500 - вдвое меньше, чем в сентябре.

В ближайшее время порог в 100 тыс. умерших преодолеет Мексика - там по состоянию на 18 ноября из-за коронавируса умерли более 99 тыс. пациентов.

Кто ужесточает ограничения

В Швеции (192,4 тыс. заболевших, 6,2 тыс. умерших), где не вводили карантин, запрещены продажа алкоголя после 22.00 и работа ресторанов и клубов после 22.30. Рекомендовано не пользоваться общественным транспортом, не посещать учреждения, можно собираться группами не более 8 человек.

В Турции (418 тыс. заразившихся, 11,6 тыс. смертей) по выходным вводится комендантский час с 20.00 до 10.00. Кинотеатры закрываются, рестораны и кафе могут работать только навынос.-0-