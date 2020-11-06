Число случаев заражения коронавирусом во Франции за сутки побило новый рекорд

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 58 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за последние сутки во Франции. Об этом вечером 5 ноября заявил руководитель главного управления здравоохранения Минздрава Жером Саломон, сообщает Международное французское радио FRI.

По данным Минздрава, 58 046 человек получили положительный результат анализа ПЦР-теста за сутки. Также за последние 24 часа госпитализированы более 3 тыс. человек, 447 пациентов переведены в реанимацию, 363 заболевших скончались.

Еженедельно во Франции делается более 2 млн тестов на коронавирус. Из них более 20% оказываются положительными. У 90% зараженных либо вообще нет симптомов, либо они проявляются в легкой форме. Для 2% пациентов заболевание протекает в крайне тяжелой форме.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран обратился к гражданам с призывом соблюдать карантинные меры. "Вторая волна может оказаться сложнее и длиннее первой, с выходом на плато к середине декабря. Мы должны соблюдать изоляцию, санитарные правила. Ситуация напряженная. Мы должны держаться", - отметил министр.

С начала эпидемии во Франции было сделано уже около 22 млн тестов. Общее число зараженных с марта превысило 1,6 млн человек. По этому показателю Франция находится на первом месте среди европейских стран. Общее число жертв пандемии COVID-19 в стране достигло 39 037 человек.-0-