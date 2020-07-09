Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 12 млн

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 12 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Сообщается, что COVID-19 заразились 12 007 327 человек, из них 548 799 умерли. Лидирует по числу выявленных случаев инфицирования США (3 051 427). На втором месте находится Бразилия (1 713 160). Индия занимает третью позицию - 742 417.

Россия находится на четвертом месте по числу зафиксированных случаев. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 700 792 случая заражения, выздоровели 472 511 человек, умерли 10 667.-0-