Число смертей из-за COVID-19 в РФ составило 320 за сутки - максимум за пандемию

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число смертей из-за коронавируса в России составило 320 за сутки, это максимум с начала пандемии. Общее число умерших среди зараженных COVID-19 в России возросло до 26 589. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, которые сообщает ТАСС.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 550 - до 1 547 744. Днем ранее было выявлено 17 347 случаев заражения, что стало максимальным значением с начала пандемии. В относительном выражении прирост четвертый день держится на уровне 1,1%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 12 844, это максимум за всю пандемию. Всего от инфекции вылечились 1 158 940 пациентов. Согласно данным штаба, доля выздоровевших сократилась до 74,9% от общего числа заразившихся.

Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 43 млн, с момента вспышки скончались 1,156 млн человек. Наибольшее число зараженных выявлено в США (8,668 млн), Индии (7,909 млн) и Бразилии (5,394 млн).-0-