10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число смертей от коронавируса в мире превысило 100 тыс., сообщает агентство Reuters.

Пятничные данные - 100 тыс. случаев смерти и 1,6 млн случаев заражения - предполагают, что коэффициент смертности составляет 6,25%. Но многие эксперты считают, что фактический показатель ниже, поскольку есть случаи, когда у зараженных не проявляются симптомы, эти люди не включены в статистику заболевших.

Некоторые страны, в том числе Италия, Франция, Алжир, Нидерланды, Испания и Великобритания, сообщают, что более 10% всех подтвержденных случаев закончились смертельным исходом. Серьезно пострадали страны с населением старшего возраста, такие как Испания и Италия.

В Китае в одном из крупнейших исследований смертности от коронавирусной инфекции приняли участие 44 тыс. пациентов. Согласно итогам, показатель смертности составил около 2,9%. В том же исследовании сообщается, что в 93% зарегистрированных летальных случаев умершие были старше 50 лет, а более чем в половине - старше 70 лет.

Число умерших от коронавируса в настоящее время сопоставимо с количеством погибших в результате Великой эпидемии чумы в Лондоне в середине 1660-х годов. Тогда скончались около 100 тыс. человек, то есть около трети населения города в то время. Вместе с тем ситуация далека от вспышки так называемого испанского гриппа, которая началась в 1918 году. Она прекратилась в 1920-м и, по оценкам, к тому времени унесла жизни более 20 млн человек.-0-