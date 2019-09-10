Число туристов в мире за I полугодие выросло на 30 млн

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первой половине 2019 года число международных туристов по сравнению с таким же периодом минувшего года возросло на 4%. Такие данные следуют из доклада Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).
Общее число международных прибытий с января по июнь 2019 года в мире составило 671 млн, это почти на 30 млн больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Уточняется, что на 8% вырос турпоток в страны Ближнего Востока, на 6% - в страны Азии и Тихоокеанского региона. Международные прибытия в Европу увеличились на 4%, в то время как страны Африки и Северной и Южной Америки показали более умеренный рост (3% и 2% соответственно).
Ожидается, что тенденция роста международных прибытий сохранится на уровне 3-4% в течение всего 2019 года.
Росту туристического потока способствуют сильная экономика, доступное авиасообщение и упрощение визового режима. При этом, по мнению авторов доклада, продолжительная неопределенность в отношении Brexit, напряженность в торговых отношениях разных стран и растущие геополитические проблемы могут препятствовать дальнейшему росту мирового туристического потока.-0-