Число умерших из-за коронавируса в Европе возросло за неделю на 10%

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,9 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в Европейском регионе за минувшую неделю, свыше 26,7 тыс. умерли. Как проинформировала в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования увеличилось там за семь дней на 7%, а летальных исходов - на 10%, хотя в целом заболеваемость в мире возросла лишь на 1%, а смертность снизилась на 4%, сообщает ТАСС.

"За неделю с 1 по 7 ноября наблюдалась тенденция к росту количества новых случаев заражения в мире (на 1%), и их число превысило 3,1 млн по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в эпидемическом бюллетене ВОЗ. Подчеркивается, что "Европейский регион ВОЗ сообщил о 7-процентном росте числа заразившихся за неделю по сравнению с предшествующей неделей, тогда как другие регионы информировали о снижении или о стабилизации тенденции". Из Европейского региона поступили также сведения о "10-процентном увеличении количества летальных исходов". В то же время в остальных пяти регионах ВОЗ смертность сократилась.

На Европу приходится по итогам семи дней 63% заразившихся (1 949 419) и 55% летальных исходов (26 726). За неделю заболеваемость выросла, помимо Европейского региона, только в Африке (на 3%). Ее снижение отмечено в Юго-Восточной Азии (на 13%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 9%), Америке (на 5%) и Восточном Средиземноморье (на 2%). Число летальных исходов особенно значительно уменьшилось в Юго-Восточной Азии (на 29%) и Африке (на 27%). Согласно приведенным в бюллетене данным, с 1 по 7 ноября в мире выявлены 3 103 186 заразившихся и 48 703 случая смерти. О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (510 968). Далее следуют Россия (281 305), Великобритания (252 104), Турция (197 335) и Германия (169 483).

Продолжающий главенствовать штамм дельта за последние 60 дней выявлен в 99,6% анализов, отмечает ВОЗ. Он "стал доминировать в большинстве стран над другими вариантами, включая те, которые отнесены к разновидностям, вызывающим обеспокоенность". К последним специалисты причисляют также штаммы альфа, бета и гамма.

По данным ВОЗ на 9 ноября, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 250 154 972 случая заражения коронавирусом и 5 054 267 случаев смерти. Число инфицированных увеличилось за сутки на 370 007, летальных исходов - на 6183.-0-