Число умерших из-за коронавируса в мире достигло 800 тыс.

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Associated Press
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число умерших вследствие заражения коронавирусом в мире достигло 800 тыс. Такие данные приводит официальный сайт Университета Джона Хопкинса (США), сообщает ТАСС.
На первом месте по числу умерших находятся США - 175 429 летальных случаев. На втором и третьем месте - Бразилия (113 358) и Мексика (59 610).
Всего, согласно информации университета, коронавирусом в мире заразились более 22,98 млн человек.-0-