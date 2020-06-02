Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тыс.

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182 до 5037. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Всего в России 423 741 человек заразился COVID-19, из них 186 985 (44%) выздоровели. По состоянию на 2 июня, в России умерли 1,19% всех заразившихся.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8863, при этом за сутки выписали 11 108 пациентов.

Новые 2286 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, за сутки выписаны 6030 пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире возросло до 6,27 млн, с момента вспышки скончались свыше 376 тыс. человек.-0-