Число умерших от COVID-19 в мире за неделю превысило 93 тыс.

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 93 тыс. человек умерли от коронавируса в мире за минувшую неделю, что на 6% больше по сравнению с предыдущей. Число заразившихся выросло более чем на 5,7 млн, что примерно соответствует показателю прошлой недели, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В глобальном плане вторую неделю подряд число новых случаев COVID-19 остается на самом высоком уровне с начала нынешней пандемии - более 5,7 млн - после девяти недель роста", - отметила организация, добавив, что число летальных исходов "продолжило расти седьмую неделю подряд".

С 26 апреля по 2 мая в мире зарегистрировали 93 523 летальных исхода. По состоянию на 2 мая всего насчитывалось 151 812 556 случаев инфицирования и 3 186 817 случаев смерти пациентов.

Особенно заметным рост заболеваемости был в Юго-Восточной Азии (на 19%), тогда как в Европе заболеваемость снизилась на 22%, в Африке - на 15%, в Восточном Средиземноморье - на 14%, в Северной и Южной Америке - на 5%. Смертность существенно выросла в Юго-Восточной Азии (на 48%), но сократилась в Африке (на 13%), Европе (на 12%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 3%).

В Европе за семь дней заразились более 1,16 млн человек и умерли более 22 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,3 млн новых случаев инфицирования и более 36 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 2,7 млн заразившихся, умерли более 25 тыс. человек. В Индии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 2,59 млн. Далее следуют Бразилия (более 421 тыс. новых случаев), США (более 345 тыс.), Турция (более 257 тыс.), Франция (более 163 тыс.), Аргентина (более 152 тыс.), Иран (более 139 тыс.), Германия (более 129 тыс.), Колумбия (более 119 тыс.), Италия (более 86 тыс.), Россия (более 60 тыс.), Украина (более 57 тыс.), Филиппины (более 57 тыс.) и Канада (более 54 тыс.).

Кроме того, ВОЗ сообщает, что отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен с 27 апреля еще в трех странах, а их общее число достигло 142.-0-