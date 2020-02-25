Число умерших от коронавируса в Италии достигло 10

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв коронавируса в Италии достигло 10 человек, количество случаев заражения составило уже 322, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
По его словам, трое умерших в последние часы - люди в возрасте старше 80 лет. "Большинство заразившихся остаются в Ломбардии - 240 человек. На Сицилии, где сегодня был выявлен первый случай заражения у туристки из Бергамо (Ломбардия), число заразившихся выросло до трех, двое новых инфицированных связаны с женщиной", - уточнил Боррелли.
Как пояснил директор департамента инфекционных заболеваний национального института "Спалланцани" Джованни Рецца, высокий уровень смертности от коронавируса в стране объясняется старостью населения.
Тем временем еще один регион - Марке - объявил о закрытии школ в качестве меры предосторожности.-0-