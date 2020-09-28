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28 сентября 2020, 09:01

Число умерших от коронавируса в мире превысило 1 млн

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28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число умерших от коронавируса в мире превысило 1 млн. Такие данные приводит портал Worldometers, сообщает БЕЛТА.

С начала пандемии COVID-19 жертвами стали 1 007 765 человек. Всего зафиксировано 33 306 422 случая заражения, выздоровели 24,8 млн. человек.

Больше всего инфицированных в США - 7,3 млн (умерли - 209,4 тыс., выздоровели - 4,5 млн). В Индии зафиксировано более 6 млн случаев заражения (умерли - 95,5 тыс., выздоровели - более 5 млн), в Бразилии инфицировано более 4,7 млн человек (умерли - 141,7 тыс., выздоровели - более 4 млн).

В России зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения COVID-19 (умерли - 20,3 тыс., выздоровели - 943 тыс.).-0-

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