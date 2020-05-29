Число умерших от коронавируса в мире превысило 360 тыс. человек

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число умерших от нового коронавируса COVID-19 в мире превысило 360 тыс. человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные онлайн-карты американского Университета Хопкинса.

Наибольшее число жертв в США - 101,6 тыс. человек, хуже всего дела обстоят в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Массачусетсе. В Великобритании зарегистрировано 37, 9 тыс. летальных исходов, в Италии - 33,1 тыс., во Франции - 28,6 тыс., в Испании - 27,1 тыс.

Всего в мире подтверждено более 5,8 млн случаев заболевания COVID-19. Более 1,7 млн человек заразились в США, 438,2 тыс. - в Бразилии, 379 тыс. - в России, 270,5 тыс. - в Великобритании, 237,9 тыс. - в Испании.

В Китае, где началась вспышка, второй раз с января новых случаев заболевания коронавирусом за сутки не зафиксировано, лечение продолжают 70 человек.

При этом максимальные темпы заражение регистрируются в Бразилии, где 26 417 новых случаев COVID-19. Самая напряженная ситуация в регионе Сан-Паулу.-0-