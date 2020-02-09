Число умерших от коронавирусной пневмонии в Китае выросло до 811

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общее число инфицированных новым коронавирусом в Китае достигло 37,1 тыс., умерли 811 человек. Об этом сегодня проинформировал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, число инфицированных на территории Китая за сутки увеличилось более чем на 2,6 тыс., число умерших - на 89. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений более 2,6 тыс. человек. Отмечается, что из зафиксированных 37,1 тыс. случаев заболевания пневмонией 6188 - тяжелые.

В то же время Центральное китайское телевидение (CCTV) сообщило о том, что число умерших в КНР от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, составило в материковом Китае 812, а число заболевших возросло до 37251, еще 316 инфицированы за пределами Китая.

Ранее Agence France-Presse (AFP) сообщило, что число умерших от коронавирусной пневмонии в Китае составило 803. По данным агентства, за последние сутки в провинции Хубэй, основном очаге эпидемии, число инфицированных увеличилось на 2147, 81 человек умер.-0-