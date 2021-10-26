Число умерших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 30

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число умерших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области увеличилось до 30. Об этом сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.

"Количество умерших увеличилось до 30, это предварительные данные", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил другой источник в экстренных службах Свердловской области, все силы ГУ МВД, регионального управления СК и других специальных служб направлены на выявление новых каналов сбыта контрафактного алкоголя на территории Урала.

Информация о гибели граждан от отравления метиловым спиртом в Свердловской области появилась 16 октября. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) УК РФ. Суд арестовал до 15 декабря трех фигурантов дела.-0-